مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب بيراميدز
يقترب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، من تولي مهمة قيادة فريق بيراميدز فى الموسم المقبل، خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الكروى.
ويتولي ممدوح عيد، المدير التنفيذى للنادى، المفاوضات الحالية
مع باتشيكو، لاسيما أنه يملك مسيرة تدريبية مميزة بجانب خبراته بالتواجد فى
الدورى المصرى بعد توليه قيادة الزمالك فى فترتين سابقتين.
ويتمسك عيد بموقفه بالتعاقد مع مدرب أجنبى فى الوقت الذى يرغب فيه هانى سعيد، المدير الرياضى للنادى فى تولى إيهاب جلال، مسؤولية الفريق عقب رحيله من الإسماعيلى.
ورشحت إدارة بيراميدز 3 أسماء بديلة تعمل في الدوري المصري،
من بينها أحمد سامي مدرب سموحة، وعلي ماهر الذي رحل في الساعات الماضية عن المصري
البورسعيدي، لكن باتشيكو يتصدر الترشيحات لتولي قيادة الفريق.
والجدير بالذكر أن إدارة بيراميدز استقرت على رحيل اليوناني
تاكيس جونياس المدير الفني الحالي عن منصبه، وتعيين مدير فني جديد.