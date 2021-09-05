مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب بيراميدز

يقترب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، من تولي مهمة قيادة فريق بيراميدز فى الموسم المقبل، خلفا لليونانى تاكيس جونياس الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الكروى.





ويتولي ممدوح عيد، المدير التنفيذى للنادى، المفاوضات الحالية مع باتشيكو، لاسيما أنه يملك مسيرة تدريبية مميزة بجانب خبراته بالتواجد فى الدورى المصرى بعد توليه قيادة الزمالك فى فترتين سابقتين.





ويتمسك عيد بموقفه بالتعاقد مع مدرب أجنبى فى الوقت الذى يرغب فيه هانى سعيد، المدير الرياضى للنادى فى تولى إيهاب جلال، مسؤولية الفريق عقب رحيله من الإسماعيلى.





ورشحت إدارة بيراميدز 3 أسماء بديلة تعمل في الدوري المصري، من بينها أحمد سامي مدرب سموحة، وعلي ماهر الذي رحل في الساعات الماضية عن المصري البورسعيدي، لكن باتشيكو يتصدر الترشيحات لتولي قيادة الفريق.





والجدير بالذكر أن إدارة بيراميدز استقرت على رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي عن منصبه، وتعيين مدير فني جديد.