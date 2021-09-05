بكلمات قوية.. مدرب البرازيل يعلق على مواجهة الأرجنتين النارية

أكد مدرب منتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" أن المنافسة التاريخية بين "السيليساو" ومنتخب الأرجنتين، اللذين سيتواجهان اليوم الأحد، في ساو باولو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، ستظل دائماً "مواجهة مختلفة".





وفي مؤتمر صحافي عن بعد عقد الليلة الماضية، عشية المباراة التي ستقام على ملعب نيو كيميكا أرينا، قال تيتي: "تعلمت ونشأت على أن البرازيل أمام الأرجنتين يشكلان مواجهة مختلفة، لا يمكن استخدام النفاق ولا أنصاف الكلمات، الخصومة تجمعك بمن تكن له إعجاباً".





واعتبر تيتي أن الفارق أمام منافس مثل الأرجنتين، التي فازت بهدف دون رد في آخر مواجهة بين المنتخبين في يوليو (تموز) الماضي في نهائي كوبا أمريكا، يكمن في "التوازن في الجوانب البدنية والذهنية والفنية والتكتيكية".





وتتصدر البرازيل التصفيات بحصولها على العلامة الكاملة حيث تمتلك 21 نقطة من سبع انتصارات في سبع مباريات، تليها الأرجنتين بـ15 نقطة دون أن تمنى بأي هزائم.





وفي حالة الفوز اليوم الأحد، على الخصم اللدود ثم الفوز أيضاً على بيرو في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، قد تحسم البرازيل حسابياً تأهلها لمونديال 2022 لتصبح أول المتأهلين للنسخة المقبلة من البطولة العالمية.