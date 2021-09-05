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بالفيديو والصور... إنقاذ غواصين فقدا في رحلة غطس بشرم الشيخ

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

نجحت لنشات مركز الغوص التابع لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ في إنقاذ غواصين بعد فقدانهم بموقع غوص بالقرب من مضيق تيران. 

وذكرت مصادر غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية (سيناء بلوز) بأحد المنتجعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بشرم الشيخ أن غواصين  كانا يقومان برحلة غطس بمنطقة توماس القريبة من مضيق تيران عندما فقدا.

وفور تلقى الإستغاثة تم إبلاغ المراكز المتواجده بمنطقة تيران ونبق بالبحث 
حيث نجح فريق الانقاذ التابع لمجموعة طلعت مصطفى في العثور على الغواصين أثناء العودة على بعد 7كيلو مترات (5 ميل) في حالة صحية جيدة وتم الاطمئنان عليهم ونقلهم للشاطئ.

وتملك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منتجع سياحي فاخر بمدينة شرم الشيخ محط أنظار للسياح من مختلف الجنسيات، في ظل تميزه بموقع فريد يطل مباشرة على خليج القرش، وعلى بعد دقائق قليلة من مطار شرم الشيخ الدولي، ويضم المنتجع العشرات من الڤيلات الفاخرة لكل منها حمام سباحة خاص وجاكوزى إضافة إلى أكثر من 100 شـاليه بالإضافة إلى مطاعم متنوعة تطل على مناظر ساحرة للبحر الأحمر وحمامات سباحة متعددة وشاطئ خاص ومنطقة مخصصة للرياضات المائيـة وناديًا صحيًا.
بالفيديو والصور... إنقاذ غواصين فقدا في رحلة غطس بشرم الشيخ
بالفيديو والصور... إنقاذ غواصين فقدا في رحلة غطس بشرم الشيخ

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