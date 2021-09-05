الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة





بات مسئولو نادي الزمالك على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة موهوب الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن اقتراب مسئولى القلعة البيضاء من التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بعد الإتفاق مع اللاعب والحصول على توقيعه.





وكان الأهلي خلال الفترة الأخيرة تدخل في المفاوضات من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، كما أنه يفكر في التعاقد معه وإعارته إلى أحد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز في الموسم الجديد.





ومن المقرر أنه يتم إنهاء الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بل من الممكن أن تصل إلى ساعات قليلة، بعد تدخل فيوتشر إف سي في الصفقة للتعاقد مع اللاعب وتدخل فاركو الذي يرغب في التعاقد معه.





وكان اللاعب قد صرح في تصريحات سابقه بأنه يرغب في التواجد بالنادى الأهلي ووصفه بمنزله حيث أنه أحد براعم المارد الأحمر ولعب له طوال مشواره في الناشئين، كما أنه أشار إلى أنه يريد اللاعب بالقلعة حمراء حتي وإن وصل الأمر لعدم الحصول على الأموال والتوقيع على بياض.