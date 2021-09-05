"التموين" تستعد لطرح مناقصة لتوريد الأرز الأبيض المحلي أكتوبر المقبل

كشف طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، عن إجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلي لصالح وزارة التموين لطرحه على بطاقات التموين، ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.





وقال حسانين إن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص أي سلعة طوال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقصا في السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الغرفة مستمرة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين.





من جانبه، أوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الدكتور رجب شحاتة، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على إجراء مناقصة جديدة في شهر أكتوبر 2021، على أن يتم بدء توريد الأرز المحلي الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول شهر نوفمبر 2021.





ونوه بأنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 30 ألفا إلى 40 ألف طن أرز شهريا وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، وذلك في إطار حرص شعبة الأرز على توفير أي كميات تحتاجها الوزارة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، في ظل التعاون الكبير مع وزير التموين بعد نجاح الشعبة في توفير وتأمين المخزون من كافة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.





وقال شحاتة إن شعبة الأرز قامت بتوريد ما يقرب من 240 ألف طن أرز على مدار الأشهر الماضية من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من المناقصة الأخيرة وهي 270 ألف طن، وأنه خلال الشهر الجاري والشهر المقبل سيتم الانتهاء من توريد باقي الكميات المتعاقد عليها، وهي 30 ألف طن ليبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2022 توريد الأرز ضمن المناقصة الجديدة.





وأضاف أنه من المقرر الحصول على كميات من الأرز المحلي خلال موسم الحصاد الحالي تقرب من 5 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 3 ملايين طن أبيض .. مؤكدا أن هذه الكميات تكفي الاحتياجات حتى أغسطس 2022.