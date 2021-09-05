موعد مباراة بلجيكا ضد التشيك اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب التشيك ضيفا ثقيلا على منتخب بلجيكا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.





منتخب بلجيكا يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمة.





وتنطلق مباراة بلجيكا مع التشيك في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على استاد "بودوان" في بلجيكا.





وستذاع مباراة التشيك مع بلجيكا اليوم الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساءا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم.