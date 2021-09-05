موعد مباراة بلجيكا ضد التشيك اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

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موعد مباراة بلجيكا ضد التشيك اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:28 م
علاء خليف
يحل منتخب التشيك ضيفا ثقيلا على منتخب بلجيكا مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.
منتخب بلجيكا يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمة.
وتنطلق مباراة بلجيكا مع التشيك في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على استاد "بودوان" في بلجيكا.
وستذاع مباراة التشيك مع بلجيكا اليوم الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساءا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم.