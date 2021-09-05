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مصر تعزي أسر ضحايا حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكدت وزارة الخارجية على حرص مصر على متابعة حادث الاصطدام بين قطار وبين حافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وصرحت الخارجية بحسب البيان الصادر، اليوم، بأن جمهورية مصر العربية تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جهة أخرى، كانت أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، أدانت فيه جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة.

هجوم إرهابي
وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا- بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تتضامن مع العراق
هذا وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه، مؤكدة ثقتها فى أن مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه.

الكلمات المفتاحية

مصر تركيا الفجر الخارجية

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