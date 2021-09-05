مصر تعزي أسر ضحايا حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا

أكدت وزارة الخارجية على حرص مصر على متابعة حادث الاصطدام بين قطار وبين حافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.





وصرحت الخارجية بحسب البيان الصادر، اليوم، بأن جمهورية مصر العربية تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





ومن جهة أخرى، كانت أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، أدانت فيه جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الغادر الذى وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة.





هجوم إرهابي

وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا- بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.





مصر تتضامن مع العراق