Advertisements

الحدود يدخل معسكر مغلق ويواجه القناة في المرحلة الثالثة من فترة الإعداد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
بسنت علام


قرر محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود البدء في المرحلة الثالثة من فترة الإعداد الخاصة من أجل الاستعداد لإنطلاق الموسم الجديد.

وسوف يدخل الفريق في معسكر مغلق ينطلق اليوم بمقر إقامة الفريق بالقاهرة ويخوض خلاله العديد من المباريات الودية تبدأ بمباراة غدًا أمام فريق القناة من أجل استعداد الفريقين لانطلاق القسم الثاني للدوري المصري.

وقد أختتم حرس الحدود مرحلتين لفترة الإعداد من قبل بمعسكر أول تم إقامته في فندق الفريق بمدينة القاهرة ثم معسكر ثاني في فندق الفريق بالإسكندرية وخاض العديد من المباريات الودية للوقوف على القوام الرئيسي الذي سيعتمد عليه محمد حليم في الفترة المقبلة.

وخاض حرس الحدود خمس وديات خلال المعسكر الأول والثاني المباراة الأولى أمام منتخب شباب الجيزة والثانية أمام منتخب الشرقية التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ومباراة أمام نادي الترام فاز بها حرس الحدود بثلاثية نظيفة وأمام بلبيس وخسر بهدف مقابل لاشيئ وأخر مباراة كانت أمام السكة الحديد وخسر بهدفين مقابل هدف.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد المتمردين

منذ 17 دقيقة

ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو من أجل ضم مبابي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

05:30 م

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

03:59 م

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements