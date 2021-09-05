الحدود يدخل معسكر مغلق ويواجه القناة في المرحلة الثالثة من فترة الإعداد





قرر محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود البدء في المرحلة الثالثة من فترة الإعداد الخاصة من أجل الاستعداد لإنطلاق الموسم الجديد.



وسوف يدخل الفريق في معسكر مغلق ينطلق اليوم بمقر إقامة الفريق بالقاهرة ويخوض خلاله العديد من المباريات الودية تبدأ بمباراة غدًا أمام فريق القناة من أجل استعداد الفريقين لانطلاق القسم الثاني للدوري المصري.



وقد أختتم حرس الحدود مرحلتين لفترة الإعداد من قبل بمعسكر أول تم إقامته في فندق الفريق بمدينة القاهرة ثم معسكر ثاني في فندق الفريق بالإسكندرية وخاض العديد من المباريات الودية للوقوف على القوام الرئيسي الذي سيعتمد عليه محمد حليم في الفترة المقبلة.



وخاض حرس الحدود خمس وديات خلال المعسكر الأول والثاني المباراة الأولى أمام منتخب شباب الجيزة والثانية أمام منتخب الشرقية التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ومباراة أمام نادي الترام فاز بها حرس الحدود بثلاثية نظيفة وأمام بلبيس وخسر بهدف مقابل لاشيئ وأخر مباراة كانت أمام السكة الحديد وخسر بهدفين مقابل هدف.