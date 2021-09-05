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موعد مباراة الجزائر المقبلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمود دياب

يبحث عشاق ومحبي منتخب الجزائر، عن موعد مباراة النسور الخضراء المقبلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة 2022.

ويلتقي منتخب الجزائر مع نظيرة بركينا فاسو يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/09/07 في الملعب الكبير بمراكش، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش، الثامنة مساءً، التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت المؤسسة العامة للتليفزيون الجزائري عبر موقعها الرسمي على موقع فيس بوك، عن نقلها لجميع المباريات للمنتخب الوطني الجزائري التي تقام داخل الجزائر.

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