ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو من أجل ضم مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لن ينضم بشكل مجاني إلى ريال مدريد الإسباني على الرغم من أن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ريال مدريد حاول ضم مبابي في الصيف المنصرم، وقدم 3 عروض وهي : 160 مليون يورو و180 مليون يوروو200 مليون.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يمكنه التفاوض مع مبابي بداية من يناير المقبل ولكن سيتوجب على النجم الفرنسي تحمل الضغط من ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة التعاقد مع مبابي ستكلف ريال مدريد 80 مليون يورو على شكل مكافآت وعمولات ومع ذلك فإن الرقم أقل من 200 مليون الذي كان الملكي على استعداد لدفعه في الصيف المنصرم.