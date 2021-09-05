الجندي: الرئيس السيسي "حالة فريدة" ورجل فاضل (فيديو)

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "الجندي"، إنه يُصر على الدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بالرجل الفاضل؛ لكون حديثه عن الدين ودعاءه يغيط أعداء مصر والحاقدين والشامتين، معقبًا: "كلامه في توحيد ونسبة الخلق للخالق، حيث يقول الرئيس، (أنا ماليش غير ربنا وكفى به، أنه يساعدنا ويحمينا، وكورونا جزء من المخلوقات وربنا يكفينا شرها)"، منوهًا بأن هؤلاء لا يريدوا أي اتجاه ديني وفيه التزام وتوحيد وإقرار بالانتساب لله عز وجل في البلد.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن رئيس الدولة يقول دعاء كله توحيد وتضرع وإقرار بربوبية الله عز وجل، مشددًا على أن الرئيس السيسي، حالة فريدة من نوعها، سائلاً الله عز وجل أن يقبل الله منه عمله وأن يرزقه الإخلاص في القول والفعل.

