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موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:01 م
محمد الصو
حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من استعادة خدمات نجم الفريق المعار خلال الموسم الجديد.
ويتواجد محمد عبدالمنعم "كامبوس"، مدافع الفريق ضمن صفوف سموحة السكندري على سبيل الإعارة، ولم يتحدد موقفه حتى الآن.
ويتحفظ موسيماني حتى الآن على فكرة عودة اللاعب، حيث طالب باستمراره للموسم الثاني خارج التتش، من أجل الاستمرار في المشاركة، خاصةً أنه سيواجه صعوبة في اللعب بشكل أساسي حال عودته.
وكان الأهلي أعلن اليوم عن عودة كل من أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة، وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد، بداية من الموسم الجديد.