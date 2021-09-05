Advertisements

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من استعادة خدمات نجم الفريق المعار خلال الموسم الجديد.

ويتواجد محمد عبدالمنعم "كامبوس"، مدافع الفريق ضمن صفوف سموحة السكندري على سبيل الإعارة، ولم يتحدد موقفه حتى الآن.

ويتحفظ موسيماني حتى الآن على فكرة عودة اللاعب، حيث طالب باستمراره للموسم الثاني خارج التتش، من أجل الاستمرار في المشاركة، خاصةً أنه سيواجه صعوبة في اللعب بشكل أساسي حال عودته.

وكان الأهلي أعلن اليوم عن عودة كل من أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة، وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد، بداية من الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي سموحة السكندري

أخبار تهمك

قرار نهائي.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

شوبير: الأهلي يتفاوض مع نجمه لفسخ التعاقد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من الأهلي ضد المتمردين

منذ ربع ساعة

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تسريب فاكس ميسي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

صفقات الأهلي والزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو من أجل ضم مبابي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج: عشان ميتخانقوش على المهر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يحسم موقفه من ملف الصفقات الجديدة وعودة المعارين

موسيماني يوافق على طلب الأهلي

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

موسيماني يستقر على أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

موسيماني يحسم مصير معاري الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

05:30 م

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

03:59 م

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

12:58 م

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements