موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من استعادة خدمات نجم الفريق المعار خلال الموسم الجديد.





ويتواجد محمد عبدالمنعم "كامبوس"، مدافع الفريق ضمن صفوف سموحة السكندري على سبيل الإعارة، ولم يتحدد موقفه حتى الآن.





ويتحفظ موسيماني حتى الآن على فكرة عودة اللاعب، حيث طالب باستمراره للموسم الثاني خارج التتش، من أجل الاستمرار في المشاركة، خاصةً أنه سيواجه صعوبة في اللعب بشكل أساسي حال عودته.





وكان الأهلي أعلن اليوم عن عودة كل من أحمد عبدالقادر المعار إلى سموحة، وعمار حمدي المعار إلى الاتحاد، بداية من الموسم الجديد.



