"الجندي": يجب على المجتمع تلقي المعلومة الدينية من المختصين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع المواقع الإخبارية تتناقل أخبار شخص يزعم أنه سمكري بني أدمين، وهناك شخصيات مشهورة كانت يتم علاجها عنده، وتبين أنه لا يحمل شهادة تسمح له بممارسة هذا المجال الطبي.



وتساءل "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، هل يقبل المجتمع شخص بدون شهادة حتى وإن كان يجيد العمل أم يتم وصفه بأنه نصاب؟، معقبًا: "بيمسكوا نصابين ينتحلوا صفة محامي أو مهندس أو وكيل نيابة أو جراح، وكان هناك شخص قام بتزوير أوراق على أنه طبيب مخ وأعصاب ولا يحمل شهادة الثانوية العامة".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المجتمع بأكمله اتفق على عدم قبول العلم إلا من المؤسسات العلمية المختصة إلا الدين والفقه والحديث والتأويل يقبل من كل من هب ودب؛ لكون المجتمع لم يحسم قراره بالحصول على المعلومة الدينية من المختصين.

