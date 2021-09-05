محافظ سوهاج: تسليم 22 موقعا لإنشاء عمارات سكنية بقرى "حياة كريمة"

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تسليم 22 موقعا تمهيدا للبدء في إنشاء عمارات سكنية بقرى المراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهم " دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاة، ساقلتة، المراغة، طما"، وذلك من خلال اللجنة المشكلة والتي ضمت كلا من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، ومسئولي الوحدات المحلية، والمساحة.



حياة كريمة

وأوضح محافظ سوهاج أنه في مركز دار السلام تم تسليم 7 مواقع، بنطاق مجالس قروي أولاد يحيى، والسلام "، وفي مركز البلينا تم تسليم 4 مواقع بقرى "بني حميل، والعرابة، وبرديس"، مشيرا إلى أنه في مركز جرجا تم تسليم 3 مواقع بقرى "العوامر بحري، والمجابرة، وبيت داود"، كما تم تسليم موقع بمركز المنشاة بقرية الزوك الغربية، بالإضافة إلى تسليم 3 مواقع بمركز ساقلتة بقرية الجلاوية، وتسليم 3 مواقع بمركز المراغة بقرى " البطاخ، والغريزات"، وكذلك تسليم موقع بمركز طما بقرية أم دومة.