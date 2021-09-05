الأهلي يكرم رجال اليد بعد التتويج الإفريقي





قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتكريم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب.





وحرص الخطيب على تقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز بالبطولة، مؤكدًا أن الفريق نجح في تشريف النادي بالتتويج ببطولة غائبة منذ سنوات، وقدم أداءً جيدًا في جميع مباريات البطولة، وكان على قدر المسؤولية.





وقام الخطيب بإهداء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق درع النادي، تقديرًا للمجهود الكبير الذي بذله الفريق في مشوار التتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.





وكان الفريق قد نجح في الفوز باللقب على حساب فريق وداد سمارة المغربي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته بالبطولة.





وضمت قائمة «رجال يد الأهلي» المتوجة بالبطولة كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.





أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.



