مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي لجمهورية السودان (فيديو)





توجيهات الرئيس السيسي

وأوضح الفيديو أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.



مساعدات إنسانية

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.



ومن جانبهم، أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، والمساندة التي تقدمها للشعب السوداني، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.



نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى لجمهورية السودان.