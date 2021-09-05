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وزير الزراعة يدشن مشروع صوامع ينبع بـ364 مليون ريال

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الأحد مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع بتكلفة إجمالية بلغت 364 مليون ريال.

 

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان، إن هذا المشروع الضخم والحيوي يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتعزيز طاقات استقبال الحبوب.

 

وأوضح الفارس أن المشروع يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعه داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى.

 

وأوضح الفارس أن الدولة أنشأت هذه المؤسسة إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع الذي بدأ بفرع وحيد وبطاقة تخزينية وإنتاجية محدودة، واليوم تحتفل المؤسسة بافتتاح الفرع الخامس عشر للمؤسسة ليكون صرحاً من صروح بلادنا ويكمل مسيرة النماء التي خطط لها لتوفير سبل العيش لأبناء هذا البلد المبارك والمقيمين وزواره الكرام ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى حدود 3.5 مليون طن.

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وزير الزراعة السعودية

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