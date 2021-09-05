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بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم "بطلة الثانوية العامة" والتى استطاعت التفوق هذا العام رغم ظروفها التى اضطرتها لاجراء جراحة خطيرة بالعين قبل الامتحانات بأقل من 20 يوما إلا أنها أصرت على دخول الامتحان وحصلت على درجات متميزة بكافة المواد.

تكريم محافظ القاهرة لبطلة الثانوية العامة 
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تفخر بأن تكرم واحدة من بناتها التى تحدت كل الظروف وواصلت دراستها بتفوق مؤكدًا أنها مثال للقوة والأصرار متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها فى كل تحدٍ يواجهونه.

وحيا محافظ القاهرة "بطلة الثانوية العامة" الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبى على روحها العالية متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

شهادة تقدير وجهاز لاب توب
وأهدى محافظ القاهرة للطالبة شهادة تقدير وجهاز لاب توب وهدية لأسرتها.
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة
بـ"لاب توب وشهادة تقدير".. محافظ القاهرة يكرّم بطلة الثانوية العامة

الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة لاب توب شهادة تقدير

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