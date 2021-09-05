بعد محاولة انقلاب .. "وزارة الدفاع الغينية": قوات الأمن تستعيد النظام في البلاد

قال وزارة الدفاع الغينية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام في البلاد، وأوضح أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على قصر الرئاسة.

وقبل قليل، أفادت وكالة فرانس برس بأن عسكريون في غينيا اعتقلوا الرئيس وأعلنوا حل مؤسسات الدولة.





كانت وسائل إعلام فرنسية كشفت عن سماع إطلاق نار في العاصمة الغينية مع انتشار كثيف للقوات الشرطية.





بينما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان تأكيدهم أن عددا كبيرا من الجنود ينتشرون في الشوارع.





وأكدت إذاعة فرنسا الدولية أن أحد أطراف الاشتباك فيما يبدو جنود ينتمون إلى القوات الخاصة.



