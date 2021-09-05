برلماني: الرئيس السيسي يعمل على تفعيل مبادرات الخير منذ توليه الحكم

أشاد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، باحتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس حريص كل الحرص على تفعيل العمل الخيري وتوفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري.



احتفالية أبواب الخير

وأشار "النجار" في تصريح لـ"الفجر" إلى أن احتفالية أبواب الخير تستهدف 5 ملايين مواطن، ينظمها صندوق "تحيا مصر"، لدعم الرؤية التنموية للدولة المصرية في مجال رعاية الأسر بالمناطق الأكثر احتياجا وتحسين دور الحياة لتلك الأسر.



صندوق تحيا مصر

وتابع عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يعمل على تفعيل مبادرات الخير في جميع أنحاء مصر بالقرى الجديدة والريف المصري، مثل مبادرات حياة كريمة التي تشمل جميع القرى، والتي تعتبر أكبر بوابة على مستوى العالم من حيث الأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن الرئيس يسعى لتعميم وتعميق فكره حياة كريمة للفلاح المصري الذي لم يكن يعيش الحياة بمعناها الصحيح من قبل، مما يساهم في تحسين حياة الأسر والمواطنين.