سيدات الأعمال بالغرف التجارية تبحث سبل دعم مبادرة "أهلا مدارس"

قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الاعمال باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية إن اللجنة العامة تتواصل مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف التجارية بالمحافظات لبحث ودعم مساهمة سيدات الأعمال في مبادرة أهلا مدارس مشيرة الي ان العام الماضي قد شهد في محافظة الإسماعيلية وحدها مساهمة ١٢٠ سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والانتاجية .





وأكدت أن اللجنة في تواصل مستمر مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف بالمحافظة للمساهمة في كافة مبادرة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا .





وأوضحت أن عدد لجان سيدات الأعمال بالمحافظة قد وصل الي حوالي خمس لجان بالاضافة الي ممثلي سيدات الأعمال في ست محافظات اخري مشيرة إلي أن اللجنة في تواصل مستمر مع رؤساء الغرف للاسراع في تشكيل لجان خاصة بسيدات الأعمال اتساقا مع مبادرة حياة كريمة ومبادرات الدولة لدعم وتمكين المرأة المعيلة وما تشكله قضايا دعم المرأة من أهمية لدعم استقرار المجتمع .





و أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، علي ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.





وأوضح العربي انه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس في السادس عشر من الشهر الحالي علي ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل مشيرا الي أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ الي ٥٠ % علي كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الي الحاسبات الألية ومسلتلزماتها وسيتم توفير كافة السلع من المنتج و المورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الأسعر .





وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي و الذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات .