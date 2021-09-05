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فرمان ناري من الأهلي ضد المتمردين

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي وضع اللاعبين المتمردين ضمن صفوف الفريق الأول في قائمة الانتظار للموسم الجديد 2021-2022.

وجاء قرار اللجنة بعد رفض الثلاثي مروان محسن وجونيور أجايي ومحمود وحيد بالرحيل علي سبيل الإعارة وطلبوا الحصول على الاستغناء النهائي وفسخ العقد من طرف واحد من أجل الحصول على مستحقات الموسم القادم.

حيث كشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط أخطرت أمير توفيق مدير التعاقدات بالحديث مع وكلاء اللاعبين بضرورة الموافقة على شروط إدارة الكرة خاصة في مسألة التنازل عن شروطهم المالية وتخفيض المقابل لإنهاء العلاقة بين الطرفين بدون أزمات.

وأشار المصدر إلى أن مدير التعاقدات أكد أن اللجنة والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لا يمانع في وضع اللاعبين في قائمة الانتظار بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مد فترة القيد حتي 7اكتوبر القادم علي أن تتضمن قائمة أي فريق علي 30 لاعبًا فوق السن و5 لاعبين تحت السن وكذلك 3لاعيبن قائمة الانتظار.

وأوضح المصدر أن اللجنة استقرت على قيد الثلاثي مروان محسن و جونيور أجاي ومحمود وحيد لحين انتهاء المفاوضات مع أندية فاركو وفيوتشر إف سي وسيراميكا كليوباترا لإنهاء أزمة رحيل اللاعبين.

وتابع المصدر أن تمسك اللجنة في موقفها بسبب طلب أجاي الحصول على مليون دولار قيمة عقده في الموسم المقبل ورفضه عرض الأهلي الذي ينص على حصوله على نصف مليون دولار.

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