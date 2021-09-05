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"هاتريك" بيل.. ويلز تهزم بيلاروس بثلاثية في تصفيات كأس العالم

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
وكالات
أحرز النجم الويلزي غاريث بيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود منتخب بلاده لانتصار قاتل 3-2 على مضيفه منتخب بيلاروس، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة 2022.

ورغم الفوز، بقي منتخب ويلز في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفارق أربع نقاط خلف منتخب بلجيكا (المتصدر)، الذي خاض 4 مباريات، قبل لقائه مع ضيفه منتخب التشيك، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط من 4 لقاءات أيضا، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بيلاروس عند ثلاث نقاط من 4 لقاءات في المركز الرابع (قبل الأخير).

وبادر بيل بالتسجيل مبكراً لمنتخب ويلز في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيتالي ليساكوفيتش لبيلاروس في الدقيقة 29 من ركلة جزاء أيضاً.

استغل المنتخب البيلاروسي قوة الدفع التي حصل عليها بعد هدف التعادل، ليضيف بافل سيدكو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، غير أن بيل عاد للتسجيل مجدداً، بعدما أحرز هدف التعادل لويلز في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 2-2، واصل بيل تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لويلز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليقود بلاده لتحقيق انتصارها الثاني على التوالي في المجموعة.

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ويلز حكم تقبيل المصحف بيل

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