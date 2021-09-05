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موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يستضيف منتخب سويسرا نظيره منتخب إيطاليا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

منتخب إيطاليا يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من انتصارين.

وتنطلق مباراة سويسرا مع إيطاليا في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على استاد "سانت ياكوب بارك" في سويسرا

وستذاع مباراة إيطاليا مع سويسرا اليوم الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساءا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم.

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