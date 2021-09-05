موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022

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موعد مباراة إيطاليا ضد سويسرا اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:30 م
علاء خليف
يستضيف منتخب سويسرا نظيره منتخب إيطاليا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.
منتخب إيطاليا يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من انتصارين.
وتنطلق مباراة سويسرا مع إيطاليا في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على استاد "سانت ياكوب بارك" في سويسرا
وستذاع مباراة إيطاليا مع سويسرا اليوم الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساءا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم.