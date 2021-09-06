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4 رسائل مهمة من وزيرة البيئة خلال اجتماع مع نظيرها القبرصي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا ونظيرها القبرصى الدكتور كوستاس كاديس، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين فى مجالات العمل البيئى بين الطرفين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة خلال اجتماع بنظيرها القبرصي:

1-أكدت وزيرة البيئة على عمق العلاقات المصرية القبرصية والتعاون المشترك بين البلدين في قضايا البيئة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.

2- اشارت إلى اهتمام مصر بالمبادرة القبرصية لتنسيق عمل المناخ المشترك فى منطقتى الشرق الاوسط وشرق المتوسط

3- كما أكدت وزيرة البيئة على حرص مصر على التعاون مع قبرص للدفع بموضوع التكيف ومواجهة آثار تغير المناخ

4- أوضحت وزيرة البيئة ان الاجتماع ناقش التعاون بين مصر وقبرص وضرورة الربط بين جهود مواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة مصر وقبرص مصر السيسي اخبار مصر

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