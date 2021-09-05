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بنى سويف يواجه الشمس والقناة وديا

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني



قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف خوض مباراتين وديتين لتجهيز صفوف الفريق استعدادا للمباريات الرسمية بالقسم الثاني .


ويخوض بنى سويف مواجهة ودية أمام الشمس أحد أندية القسم الثالث الثلاثاء القادم بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .

فيما يلعب الفريق مواجهة ودية أخرى أمام القناة أحد أندية القسم الثانى بأحد ملاعب القاهرة الاربعاء القادم .

ويواصل بنى سويف تدريباته الاسبوع الثالث على التوالى خاض خلال تلك الفترة مواجهة ودية واحدة أمام سمالوط وانتهت برباعية نظيفة لصالح الفريق السويفى .


ويحاول محمد يوسف المدير الفنى للفريق السويفى الاستفادة من التجارب الودية للوقوف على مستوى اللاعبين .


ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعلى جاد جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي .

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