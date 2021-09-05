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الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:42 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل النادي الأهلي على توقيع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، بصورة رسمية، بعدما توصل لاتفاق مع ناديه بشأن إتمام الصفقة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن القلعة الحمراء توصلت لاتفاق مع الفريق العسكري للتوقيع مع اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه.

وأضاف: "اللاعب تنازل عن مستحقاته لدى الإنتاج الحربي من أجل إتمام الصفقة، خاصةً أنه يحلم بالعودة مرة أخرى إلى ملعب التتش بالجزيرة".

واختتم: "من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم إعارة اللاعب لمدة موسم واحد بالموسم الجديد".

الكلمات المفتاحية

مصطفى البدري الزمالك الاهلي

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