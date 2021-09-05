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'الوطنية للإعلام' تناقش إجراءات إطلاق قناة للأطفال والشباب

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
عقد اليوم الأحد، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع عدد من الخبراء والمتخصصين؛ لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

وأكد "زين" ضرورة أن تكون القناة إضافة قوية، تُسهم في بناء الإنسان، ويكون محتواها البرامجي هادف، وتحقق عدة أهداف من رسالتها الإعلامية، وأهمها نشر الوعي والثقافة للفئات العمرية المُستهدفة، وغرس القيم المصرية الأصيلة، وتُسهم في بناء جيل واعي وقادر على العطاء.

وقال "زين" إن فكرة إطلاق القناة، تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة، وتُسهم من خلال محتوى إعلامي متميز ومتنوع، على تحقيق تلك الأهداف، يحظى بمشاهدة عالية، وأيضًا يلبي متطلبات تلك الفئات العمرية المُستهدفة.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد نشاطًا مُكثفًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ حيث عقد حسين زين لقاءً مع مسؤولي التليفزيون السعودي؛ لمناقشة بروتوكولات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية، التي تُسهم في تفعيل التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التليفزيون السعودي، بما يحقق مردودًا إيجابيًا ومهنيًا واقتصاديًا.

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