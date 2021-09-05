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لجنة كورونا تبدأ التطعيم الجماعى فى الشركات والأندية والجامعات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:46 م
العدد الورقي

الإقبال الكثيف والكبير جدا من المصريين على التطعيم ضد كورونا، يكشف ارتفاع وعى المصريين لمواجهة المرض، ولكنه تسبب فى حالة من الزحام الشديد وطوابير طويلة للانتظار، وكشف مسئول كبير وعضو باللجنة العليا لمكافحة كورونا إنه اعترض على طريقة التسجيل المتعمدة الآن، وقال أنه اقترح أن تبدأ الحكومة إجراءات التطعيم الجماعى فى الوزارات والشركات والتجمعات الكبرى، وذلك بعد انتهاء مرحلة كبار السن، وكشف المسئول أن اللجنة تدرس الآن بالفعل إتاحة هذا النوع من أساليب التطعيم مع الحفاظ على التأكد من خلو المواطن من أمراض معينة تمنع تلقيه لأحد اللقاحات المطروحة، وأكد المسئول الصحى الكبير أن نظام التسجيل يجب أن يستمر بجانب أساليب أخرى للتطعيم الجماعى، وذلك للإسراع بتلقى أكبر عدد من المصريين اللقاح.

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