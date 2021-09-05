رؤساء بنوك للمركزى: «الغوا حد السحب.. العملاء يسبوننا»





رغم الصداقات والعشرة إلا أن وجود أى رئيس بنك أو مدير بنك فى أى جلسة يستدعى السؤال التالى: هتلغوا الحد الأقصى للسحب إمتى؟ وكان البنك المركزى قد قرر أن يكون الحد الأقصى للسحب اليومى ٥٠ ألف جنيه داخل الفرع، و٢٠ ألف جنيه من ماكينات السحب الآلى. رئيس أحد البنوك الحكومية الكبرى حكى معاناتهم من هذا الموضوع، وقال: مديرو الفروع بيقولولنا الناس بتشتمنا كل يوم، وماسكة فى خناقنا، وأكمل: مدير فرع أصر على لقائى وقال لى كل يوم يدخلى أكثر من عميل يهددنى ويزعق عشان مصر يسحب مبلغًا كبيرًا من حسابه، وتزداد الأزمة صيفا مع إجازات المصريين العاملين بالخارج، لأنها فرصة لشراء عقارات وأراضٍ وسيارات جديدة، ويطالب البنك العميل بعقد شراء موقع من البائع حتى يسمح له بسحب المبلغ بشيك مرة واحدة. ولذلك تنشب الخناقات لأن العميل يجب أن يدفع ثمن الشقة أو الأرض قبل أن يحرر العقد مع البائع، وإلا فسيضطر إلى الذهاب لفرع أكثر من عشرين مرة لسحب مليون جنيه.





بحسب رئيس البنك فإن عددا من رؤساء البنوك أبلغوا نائب المحافظ جمال نجم بهذه العقبة والمشاكل التى تصادف الفروع مع العملاء، ووعدهم النائب أن يرفع الأمر إلى محافظ البنك المركزى.



