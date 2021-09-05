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محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا (صور)

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
محمد طه - هيام على
أجرى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، جولة ميدانية، بقرية النصر بالكيلو ٨٥ بمدينة سفاجا، افتتح خلالها أعمال التطوير بقرية النصر، حيث تفقد المحافظ مشروع توصيل خطوط شبكة مياه للقرية، كذلك تنفيذ خزان للمياه بسعة ٥٠٠ متر مكعب، ومحطة رفع لضمان الجودة.
 
أعمال التطوير بقرية النصر
كما أطلق محافظ البحر الأحمر، التيار الكهربائي للقرية وربطها بالشبكة الموحدة، وهو تنفيذ جهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر، وحرص على توزيع عدد من الشنط المدرسية على طلاب القرية تحتوي على أدوات دراسية كاملة، إضافة إلى توزيع عدد من السلع التموينية للأسر الأكثر احتياجا.

مبادرة حياة كريمة 
أكد المحافظ، أن المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي بدأ بـ1500 قرية الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" يهدف إلى إقامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة لتطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.

شدد المحافظ، على أهمية تكاتف الجهود لإزالة كافة المعوقات والمشكلات التى قد تعرقل تنفيذ بعض الأعمال، والعمل على تجاوزها، للإسراع فى المعدلات التنفيذية لجميع الأعمال التى تم حصرها لتنفيذ قرية نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، بما يحقق ما تستهدفه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتغيير الواقع نحو الأفضل لخدمة أهالى البحر الأحمر واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة سفاجا هدى مغربي، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وجهاز الإسكان والتعمير، وعدد من الجهات التنفيذية.
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا (صور)
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا (صور)
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا (صور)
محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير بقرية النصر بسفاجا (صور)

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مصر محافظ البحر الأحمر قرية النصر سفاجا الإدارة المركزية

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