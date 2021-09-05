قمر تستعد لوضع طفلتها فى أمريكا





الفنانة اللبنانية قمر تتواجد هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لاستقبال مولودها الثانى بعد أشهر معدودة وعلمنا أن الفنانة قمر تنتظر «فتاة» من المقرر أن تطلق عليها اسم «مريم»، وهى متحمسة جدا لاستقبالها، خاصة أنها كانت تردد دوما أنها لا تمانع من أن تكون أما عزباء، وكل ما يهمها هو ألا يبقى ابنها جيمى وحيدا من دون أشقاء أو شقيقات، وكانت قمر قد تعرفت منذ حوالى ٦ أو ٧ أشهر على شاب لبنانى خلال إحدى السهرات فى بيروت، وأعجبا ببعضهما كثيرا وسرعان ما تطورت العلاقة إلى قصة حب على رغم أنه يصغر قمر بسنة تقريبا وهو من طائفة أخرى، ويمتلك شركة صغيرة فى أفريقيا وهذا يجعله فى تنقل دائم بين البلدين وبعد عدة أشهر رجع الشاب إلى أفريقيا وتفاجأ بقمر تعلمه بأنها تنتظر مولودا؛ إذ ظن فى بادئ الأمر أنها تمازحه، ونشب سوء تفاهم بينهما؛ ما اضطر قمر إلى حظره وعدم التواصل معه، ولدى عودته إلى لبنان وجد نفسه متهما بقضية رفعتها عليه قمر لكنها سرعان ما تنازلت عنها لأنه والد طفلتها وقررت قمر السفر إلى أمريكا كونها تملك فيزا لخمس سنوات.







