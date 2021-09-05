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فضيحة فى جامعة القاهرة.. «الخشت» يفتح الخزانة الأثرية بدون لجنة ويستعين بـ«نجار»!

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
العدد الورقي
 
فى واقعة غريبة أقدم عليها الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة المنتهية ولايته، بفتح خزانة الملك فؤاد التراثية بجامعة القاهرة والتى تعد من علامات الجامعة ويتطلب فتحها طقوس ومراسم خاصة، وذلك لاحتوائها على حُجج الأراضى، والأوقاف، والهدايا، والخرائط، والتصميمات، وبعض العملات الأثرية، وغيرها من المقتنيات الثمينة.

الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وصف فى منشور له عملية فتح الخزانة بالجريمة مكتملة الأركان، شكلاً وموضوعاً، من الناحية الشكلية، هو تدنٍ غير مسبوق فى التعامل مع كنوزنا الثقافية والتراثية، ومن ثم تم وضع «بروتوكول» خاص لفتحها، حيث إن لها أربعة مفاتيح لا تفتح إلا بها  جميعاً ومعاً، ويتم تشغيل «كاميرات المراقبة»، فى حضور لجنة قانونية وفنية، وبعض المصورين. وتابع منصور، أنه بدلاً من فتحها بالمفاتيح اللازمة وفى حضور اللجنة، قام الخشت  بإحضار ثلاثة عمال، مع كل واحد منهم «أجنة» ، و«شاكوش»، و«مرزبة»، وقاموا بتحطيم الخزانة، وفض أحرازها بالقوة.. والتلاعب بمحتوياتها دون رقابة، وأنه كان يمكن لرئيس الجامعة السابق أن يستعين بخبير متخصص فى فتح الخزن، أو حتى بـ«حرامى خزن» متخصص حتى يحافظ على هذه القيمة الأثرية والتاريخية، ولكن فى عزبة الخشت (جامعة القاهرة سابقاً)، أوامر ناظر العزبة يتم تنفيذها بدون مناقشة وعلى الفور، وبدون تفكير.

وأشار ندا إلى أنه  كلف مستشاره القانونى الدكتور محمد حلمى عبد الله بتقديم شكوى وبلاغ إلى النائب العام تتهم الدكتور محمد عثمان الخشت بتبديد ممتلكات الجامعة، وإهدار المال العام، مصحوبة بكم من الوثائق والمستندات التى بحوزتنا.. واضعين الأمر برمته تحت يد النائب العام والجهات الرقابية المختلفة.

حاولنا التواصل مع الدكتور محمد عثمان الخشت، ولكن تليفونه كان مغلقًا، وقمنا بإرسال رسالة له ع الواتس ولكنه لم يرد أيضا.

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