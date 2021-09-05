الضابط المعتدى على محامى الإسكندرية يلجأ لوالده للدفاع عنه

قال أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد بنقابة المحامين إنه حتى الآن لم يتم انتداب محام للدفاع عن الضابط عبد الرحمن الأزرق، المتهم بالاعتداء على المحامى إسلام إبراهيم، بمحافظة الإسكندرية بسبب رفض المحامين الدفاع عنه تضامنا مع زميلهم المعتدى عليه.





ولفت الضوة أنه سيتم تشكيل هيئة دفاع عن المحامى برئاسة نقيب المحامين رجائى عطية ولم يتم الانتهاء من تشكيل الهيئة حتى الآن، وأشار أن هيئة تشكيل الدفاع ستكون على الأرجح من محامن الإسكندرية وذلك لمنع أية مزايدات انتخابية حول هذه القضية، وأضاف أن والد الضابط المعتدى يعمل محاميًا بالنقض، وعلى الأرجح هو من سيتولى الدفاع عنه بعد رفض جميع المحامين الدفاع عنه.



