Advertisements

الضابط المعتدى على محامى الإسكندرية يلجأ لوالده للدفاع عنه

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
العدد الورقي
قال أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد بنقابة المحامين إنه حتى الآن لم يتم انتداب محام للدفاع عن الضابط عبد الرحمن الأزرق، المتهم بالاعتداء على المحامى إسلام إبراهيم، بمحافظة الإسكندرية بسبب رفض المحامين الدفاع عنه تضامنا مع زميلهم المعتدى عليه.

ولفت الضوة أنه سيتم تشكيل هيئة دفاع عن المحامى برئاسة نقيب المحامين رجائى عطية ولم يتم الانتهاء من تشكيل الهيئة حتى الآن، وأشار أن هيئة تشكيل الدفاع ستكون على الأرجح من محامن الإسكندرية وذلك لمنع أية مزايدات انتخابية حول هذه القضية، وأضاف أن والد الضابط المعتدى يعمل محاميًا بالنقض، وعلى الأرجح هو من سيتولى الدفاع عنه بعد رفض جميع المحامين الدفاع عنه.

أخبار تهمك

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

منذ ساعة الا ربع

صفقة ريال مدريد الجديدة تتطلع للمشاركة أمام سيلتا فيجو

منذ 17 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك (بالتفاصيل)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

أنشيلوتي يخطط لتغيير مركز نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي ضد المتمردين

منذ أقل من ساعتين

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

منذ 37 دقيقة

كابوس ينتظر برشلونة فى دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك

07:42 م

الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك

07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

04:30 م

أنشيلوتي يخطط لتغيير مركز نجم ريال مدريد

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements