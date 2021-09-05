إقامة معارض "أهلا مدارس" فى 3 مدن بمحافظة البحر الأحمر منتصف سبتمبر

قال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر إنه بالتعاون مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر تم الاتفاق على تخصيص اراضي مرفقة لاقامة 3 معارض بمبادرة "أهلا مدارس" في المدن الأساسية بالمحافظة حيث من المقرر أن يقام المعرض هذا العام في مدن الغردقة و سفاجا و رأس غارب لتغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة .





و أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، علي ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.





وأوضح العربي انه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس في السادس عشر من الشهر الحالي علي ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل مشيرا الي أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ الي ٥٠ % علي كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الي الحاسبات الألية ومسلتلزماتها وسيتم توفير كافة السلع من المنتج و المورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الأسعر .





وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي و الذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات .