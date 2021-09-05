إدارة الأهلي تعقد اجتماعاً لمناقشة العديد من الملفات الهامة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».





كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.



