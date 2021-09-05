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جوجل يحتفل بانطلاق العام الدراسي الجديد وعود الطلاب للمدارس

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:45 م
جوجل يحتفل بالعام الدراسي
جوجل يحتفل بالعام الدراسي
احتفل محرك بحث “جوجل” بانطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب للمدارس، وذلك بعد غياب دام عام ونصف على مستوى دول العالم.



حيث توقف ذهاب الطلاب للمدارس في العديد من الدول العربية والعالمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ عام 2019، مما أقر سلبيًا على التعليم وجوانب الحياة في العديد من الدول، مما دفع جوجل للاحتفال ببدء مدرسة جديدة. عام في العديد من الدول العربية والعالمية.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الدول عربية والأجنبية قد قررت بدء العام الدراسي الجديد ، وسط إجراءات احترازية عالية للحفاظ على حياة الطلاب ومعلميهم من فيروس كورونا المستجد، نظراً لانتشاره الواسع في كافة أنحاء العالم.



طريقة احتفال جوجل بالعام الدراسي الجديد



وضع محرك "جوجل قلمًا وكتبًا وعدد من أدوات الدراسة، كذلك وضع بعض الرموز الكيميائية ، والأدوات المتعلقة بالرسم والفيزياء ، ورمز الموسيقى وكرة القدم ، وغيرها من الرموز في متصفحه.



لقد أخذت الدول طرق التعليم الإلكتروني خلال الفصول الدراسية، بينما بدأت العديد من الدول العام الدراسي شخصيًا على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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