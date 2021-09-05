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صفقة ريال مدريد الجديدة تتطلع للمشاركة أمام سيلتا فيجو

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني تعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل حوالي 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن لم يظهر كامافينجا بعد في ريال مدريد، حيث انضم النجم الفرنسي مباشرة إلى منتخب فرنسا تحت 21 عاماً من أجل خوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا للشباب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا سينضم إلى ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيخضع للفحص الطبي ثم سيوقع على عقود انضمامه إلى الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كامافينجا سينضم إلى التدريبات يوم الأربعاء ويتطلع للتواجد في قائمة الفريق لمواجه سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل.

 

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