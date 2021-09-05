العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:05 م في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. عبد الله السعيد في طريقه للزمالك منذ حوالي 7 ساعات عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز منذ حوالي 4 ساعات أنشيلوتي يخطط لتغيير مركز نجم ريال مدريد منذ ساعة و 20 دقيقة كابوس ينتظر برشلونة فى دوري الأبطال منذ أقل من ساعة الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع صفقة الأهلي المنتظرة منذ ساعتين و 50 دقيقة فرمان ناري من الأهلي ضد المتمردين منذ أقل من ساعتين شوبير يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد منذ حوالي 8 ساعات صفقة ريال مدريد الجديدة تتطلع للمشاركة أمام سيلتا فيجو منذ 19 دقيقة آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك (بالتفاصيل) منذ ساعة و 21 دقيقة موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي منذ ساعتين و 20 دقيقة الاتفاق تم.. الأهلي يخطف الصفقة السوبر من الزمالك منذ 39 دقيقة الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل منذ حوالي 4 ساعات الصراع يشتعل.. الأهلي يقدم عرضا رسميا لخطف الهداف من الزمالك منذ ساعة و 19 دقيقة عاجل- حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون منذ أقل من ساعة عاجل.. مفاجأة في تشكيل مصر أمام الجابون منذ حوالي 11 ساعة شيكابالا يُهاجم محمود كهربا ويطالب بإيقاف سيد عبد الحفيظ منذ حوالي 20 ساعة