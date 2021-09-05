سعيد الأرتيست عقب وقف حسن شاكوش: ياريت القرار يتنفذ على أمثاله

علق سعيد الأرتيست، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف المطرب الشعبي حسن شاكوش، وعدم حصوله على تجديد تصريحه.



وقال "الأرتيست" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بالغاء التصريح السنوى لـ حسن شاكوش يصبح حق عازفى الايقاع عاد لهم وعادت لهم أيضا هيبتهم".



وتابع قائلا: "أوجه الشكر الى المطرب هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية للقرارات التى تم اتخاذها ضد حسن شاكوش واتمنى ان يتنفذ ايضا على جميع المطربين امثال حسن شاكوش".