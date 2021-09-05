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الوطنية للإعلام تنعى الزميل أحمد عادل مونتير بقطاع القنوات المتخصصة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي

تلقت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميل أحمد عادل مونتير بقطاع القنوات المتخصصة إثر حادث أليم ووفاة أولاده بالحادث.

وعلى الفور وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية بالوطنية للإعلام بسرعه نهو كافة الإجراءات وتقديم المساعده اللازمة، وتوفير الرعاية الكاملة لزوجته المتواجدة بالعناية المركزة نتيجة الحادث داعين الله عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل،

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولزملائه بالعمل فى مصابهم الأليم، وتدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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