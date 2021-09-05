أولى حلقات "غالية" تثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت الحلقة الأولى من حكاية غالية التي تلعب بطولتها النجمة درة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية في مواقع التواصل الإجتماعي حيث توالت الإشادات بالحلقة وبأداء درة فيها وأنهم ينتظرون باقي الحلقات بحماسة كبيرة.





الحكاية من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية.الحكاية بعنوان "غالية " وهو إسم شخصيتها في العمل.



والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاوتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياةومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم.ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.وتخرجها شيرين عادل.