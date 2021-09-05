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تجارية الأقصر: توفير أماكن مجانية للتجار في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:48 م
صلاح فتحي
صلاح فتحي
شريف بدر
قال صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر إنه بالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة سيتم تنظيم المعرض في مدينتي الاقصر و اسنا مشيرا الي ان الغرفة التجارية تقوم  بتوفير دور كامل بمول بمدينة اسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس علي سعر البيع للمستهلك مشيرا الي ان العام الماضي قد شهد تخفيضات وصلت الي 50% عن أسعار السوق .

وأعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، علي ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء. 

وأوضح العربي انه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس  في السادس عشر من الشهر الحالي  علي ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل  مشيرا الي أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ الي ٥٠ % علي كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الي الحاسبات الألية ومسلتلزماتها  وسيتم توفير كافة السلع من المنتج و المورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الأسعر .

وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي و الذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات .

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