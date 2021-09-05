أحمد موسى مطالبًا إبراهيم عيسى بالاعتذار للأهلي: "أنت مش صغير" (فيديو)



الأهلي لديه منظومة متكاملة ولوائح

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن النادي الأهلي يتحرك وفق نظام، وسيتخذ إجراءاته القانونية، مضيفًا أن الأهلي لديه منظومة متكاملة ولوائح لا يخترقها أبدًا، وتحركه يأتي في إطار الحفاظ على حقوق جماهيره، معقبًا: "نريد الهدوء وتشجيع منتخبا الوطني ونرفض التعصب الكروي للجماهير، بدل ما تركز في انتقاد أحد الأندية ركز كإعلام مع المنتخب الوطني وادعمه، لأننا نريد الفوز".



الاعتذار لجماهير الأهلي

وطالب أحمد موسى إبراهيم عيسى وقناة القاهرة والناس بالاعتذار لجماهير الأهلي بعد وصف وتشبيه "عيسى" النادي الأهلي وجماهيره بـ "النازيين"، مستطردًا: "أنت مش صغير، وذلك سيكون مبادرة طيبة من القناة".



علق الإعلامي أحمد موسى على تشبيه الإعلامي إبراهيم عيسى للنادي الأهلي وجماهيره بـ "النازيين"، قائلًا: "هناك فرق كبير بين النقد والاتهام، وإبراهيم عيسى يعلم ذلك، شجع كيفما تشاء لكن لا تتهم ولا تسيء إلى أي جمهور، لأن الحديث بهذا الشكل هو سبب إثارة المشكلات".