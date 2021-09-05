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المستشار القانوني لـ"المهن الموسيقية" يكشف مصير شاكوش والبحراوي

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل قرار سحب ترخيص حسن شاكوش ومنعه من الغناء، ووقف رضا البحراوي شهرين.

منع حسن شاكوش من الغناء
وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد انتهاء التحقيقات مع حسن شاكوش ورضا البحراوي، أصدر قرار بإلغاء التصريح السنوي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ومنعه من الغناء لأجل غير مسمى، وتجديد إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي، شهر آخر عن العمل، بعد قرار إيقافه شهر الصادر من قبل.

قرارات نقابة المهن الموسيقية
وأشار المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن القرار الثالث والأهم الذي اتخذه المجلس هو منع الغناء بفلاشة، وأن يكون الغناء بفرقة موسيقية قوامها من 8 أفراد على الأقل، وهذا القرار خاص بجميع المطربين والمؤديين، معقبًا: "مقدرش أقول على بتوع المهرجانات مطربين".



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رضا البحراوي حسن شاكوش المهن الموسيقية المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية

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