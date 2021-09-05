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مدير الأورمان: لدينا شراكة مع "تحيا مصر" بـ 400 مليون جنيه

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:55 م
اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان
اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان
هدى عبدالرازق
كشف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، مكونات قافلة "أبواب الخير" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" ومنظمات المجتمع المدني، قائلا إن القافلة تضمنت ألف عربية و4500 جهاز كهربائي، وآلاف الأجهزة الطبية، وزواج 500 فتاة من اليتيمات و120 ألف قطعة ملابس جديدة.

قافلة أبواب الخير
وأشار "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية""، اليوم الأحد، إلى أن تكلفة القافلة تصل لـ 650 مليون جنيه، منوها إلى أن هناك شراكة بين الأورمان وصندوق "تحيا مصر" بـ 400 مليون جنيه؛ لتطوير 556 قرية.

شراكة بين الأورمان وتحيا مصر
وأضاف مخاطبا المصريين، "أوعى تحط فلوس ومتعرفش راحت فين، أدي فلوسك أهي"، مؤكدا أن الناس عندما تشعر بمصداقية تقبل على التبرع.

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مصر مدير عام جمعية الأورمان قافلة ابواب الخير اللواء ممدوح شعبان أبواب الخير

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