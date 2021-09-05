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بعد رحيل علي ماهر.. المصري يبحث عن مدير فني جديد

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يبحث مسئولو نادي المصري البورسعيدي، عن مدير فني جديد، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل علي ماهر.

وكان علي ماهر تقدم باستقالته مؤخرًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

ويفاضل نادي المصري البورسعيدي، بين الثنائي شوقي غريب، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، والفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز السابق.

ويفاوض مسئولو المصري في الوقت الحالي، الفرنسي ديسابر، من أجل معرفة مطالبه المالية بعدما تم التواصل مع وكيله، كما دخل في مفاوضات مع شوقي غريب، أيضًا، لبحث إمكانية التعاقد معه.

وترغب إدارة المصري في حسم الموقف سريعًا لتجهيز الفريق للموسم الجديد، خصوصًا أن الفريق يشارك في الكونفدرالية.

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مصر بيراميدز المصري يبحث عن مدير فني جديد الغر

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