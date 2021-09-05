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تفاصيل بروفاكس ميسي لطلب الرحيل عن برشلونة

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل البروفاكس الذي قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إدارة برشلونة الإسباني في الصيف الماضي الذي طلب من خلاله الرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن خدمة بوروفاكس تستخدم في إسبانيا للمراسلات العاجلة والخاصة بالمستندات التي تحظى بدقة ومعلومات موثوقة ووافية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الموعد النهائي في عقد ميسي الذي يمكنه من خلاله فسخ عقده كان ينتهي 10 يونيو 2020 ولكن ميسي تقدم به يوم 24 أغسطس بسبب توقف النشاط الرياضي.

وقال البرغوث الأرجنتيني في البروفاكس:" وفقاً للبند 3.1، من عقد 25 نوفمبر من عام 2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عملي كلاعب محترف بتاريخ 30 أغسطس 2020".

وأضاف:" أفهم أن مدة إنهاء العقد من جانب واحد انتهت، لكن يجب توضيح أننا نعيش ظروف استثنائية بعد توقف موسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا".

وتابع:" انتهى موسم 2019/2020 بالأمس، دون إغفال أنه انتهى بالنسبة لفريقنا يوم 15 أغسطس عقب الإقصاء من دوري الأبطال ليلة 14 أغسطس ".

واختتم ميسي البروفاكس قائلا :" على أي حال، ووفقاً للظروف الاستثنائية لموسم 2019-2020، أمارس حقي في إنهاء العقد اعتباراً من 30 أغسطس 2020، مع فائق الاحترام، ليونيل أندريس ميسي".

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