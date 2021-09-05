لإحياء مباحثات السلام.. كواليس مكالمة السيسي مع نظيره الإسرائيلي بعد القمة الثلاثية

مكالمة هامة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث ناقشا خلالها جهود اعادة احياء مباحثات السلام، تلك المباحثات التي تأتي بعد أيام من عقد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة.





السيسي يجري اتصالا بالرئيس الإسرائيلي

وأجرى الرئيس ، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الاسرائيلى وذلك للتهنئة لتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.





ومن جانبه، أوضح السفر بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس "هيرتزوج" عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.





وكما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلًا عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، فضلًا عن جهود اعادة احياء مباحثات السلام.





رد فعل الرئيس الإسرائيلي

ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن السيسي اتصل به "ليهنئ شعب إسرائيل بعيد رأس السنة وأعياد أيلول".





وأضاف هرتسوغ: "تحدثنا حول المواضيع والمصالح المُشتركة للدولتين الجارتين، وشكرت الرئيس المصري على دوره المهم في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بيننا".





القمة الثلاثية بالقاهرة

ويوم الخميس الماضي، استقبل السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.





وأكد البيان الختامي على مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة.



