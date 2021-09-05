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رئيس جهاز حدائق العاصمة: الانتهاء من تشطيب 30 ألف وحدة بنهاية 2021

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إن مدن حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها، وهي مدن تقام بأحدث التقنيات الحديثة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع لمحدودي الدخل
وأضاف "عبد العزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا المشروع يضم تنفيذ 92 ألف وحدة سكنية ضمن محور محدودي الدخل.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تشطيب 30 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة للاستلام مع نهاية 2021، متوقعًا الانتهاء من كافة الوحدات السكنية خلال عام بتقديم وحدات كاملة المرافقة والتشطيب.

شروط الحجز 
وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن شروط حجز هذه الوحدات ستكون مثل أي إعلان صادر من الإسكان بسحب كراسة الشروط ثم التقدم بدفع مقدم الحجز ويتم تقسيط باقي ثمن الوحدة خلال ثلاث سنوات.

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنية حدائق العاصمة جهاز حدائق العاصمة

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